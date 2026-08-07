Singer-songwriter to perform in Port Townsend on Sunday

Published 1:30 am Friday, August 7, 2026

PORT TOWNSEND — Nashville-based singer-songwriter Mark Stuart will perform at 5 p.m. Sunday at Quimper Grange, 1219 Corona St., Port Townsend.

Tickets are $20 per person at the door.

For advance tickets at $10 per person, call Suzanne Wells-Moreillon at 816-582-4774 or email morewells11@gmail.com.

In addition to performing Americana as a solo act, Stuart also tours in a duo act with his wife Stacey Earle and performs gigs and session work in Nashville with artists such as Freddy Fender, Steve Earle, Joan Baez and Steve Forbert.