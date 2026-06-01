PHOTO: State qualifier at Lincoln Park
Published 3:30 pm Monday, June 1, 2026
Caleb Plummer of Port Orchard (No. 8) and Angel Plata of Seattle race in Saturday’s BMX 21-25 cruiser class state qualifier at the Lincoln Park BMX track in Port Angeles.
A total of 124 riders battled high winds Friday night in 35 motos at Lincoln Park with 374 riders competing in 83 motos in Saturday’s state qualifier.
All qualifiers will return to Port Angeles on Sept. 27 as the Lincoln Park BMX again hosts the state finals.