Abracadabra Trip to host launch party with concert
Published 1:30 am Wednesday, July 15, 2026
NORDLAND — Abracadabra Trip will perform a concert to launch its new EP “Something New” at 5 p.m. Saturday.
The free event will be at Marrowstone Vineyards, 423 Meade Road, Nordland.
The band is composed of Laura Newman, known as Magic Mama Earth, on vocals, John Medeski on keyboards, Sebastian Gonzalez on guitar, Debbie Yambala on drums and Juan Gallego on bass.
The five-track EP, which features psychedelic rock and soul music, was recorded by Grammy-nominated producer Zé Luis Oliveira at the Atelier Studios and Woodstock Sessions in New York.
The album, Abracadabra Trip’s first, will be released Friday at www.abracadabratrip.com and on major streaming services on Saturday.