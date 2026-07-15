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Abracadabra Trip to host launch party with concert

Published 1:30 am Wednesday, July 15, 2026

By Peninsula Daily News

From left, Laura Newman and John Medeski of Abracadabra Trip with album producer Zé Luis Oliveira.

From left, Laura Newman and John Medeski of Abracadabra Trip with album producer Zé Luis Oliveira.

NORDLAND — Abracadabra Trip will perform a concert to launch its new EP “Something New” at 5 p.m. Saturday.

The free event will be at Marrowstone Vineyards, 423 Meade Road, Nordland.

The band is composed of Laura Newman, known as Magic Mama Earth, on vocals, John Medeski on keyboards, Sebastian Gonzalez on guitar, Debbie Yambala on drums and Juan Gallego on bass.

The five-track EP, which features psychedelic rock and soul music, was recorded by Grammy-nominated producer Zé Luis Oliveira at the Atelier Studios and Woodstock Sessions in New York.

The album, Abracadabra Trip’s first, will be released Friday at www.abracadabratrip.com and on major streaming services on Saturday.

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