Flag retirement

The Michael Trebert Chapter of the Daughters of the American Revolution, assisted by Trail Life USA and Heritage Girls, retired 1,900 U.S. flags and 1,360 veterans wreaths during a recent ceremony.
The annual event also involved members of Carlsborg Veterans of Foreign Wars Post #6787, Sequim American Legion Post 62, Port Angeles Elks Lodge #353 Riders and more than 100 members of the public.