Music on the Strait to host holiday concert Sunday

PORT ANGELES — Music on the Strait will present Holiday Baroque at 4 p.m. Sunday at Trinity United Methodist Church, 100 S. Blake Ave., Sequim.
Tickets start at $5 on a pay-what-you-will basis at www.musiconthestrait.org.
The concert will feature baroque violinist Rachell Ellen Wong and harpsichordist David Belkovski along with James Garlick playing baroque violin, Alex Grimes playing baroque viola, Meeka Quan-Dilorenzo playing baroque cello and John Lenti playing theorbo and lute.
The program will include Georg Philipp Telemann’s Sonata No. 4 in A Minor, Henry Purcell’s Suite from Amphitryon, Antonio Vivaldi’s Violin Concerto in E Minor, RV 278, Archangelo Corelli’s Concerto grosso in G minor, known as the “Christmas Concerto,” Johann Friedrich Fasch’s Sonata No. 5 in D Minor, Francesco Durante’s Concerto for 2 Violins, Viola, and continuo in G Minor and Vivaldi’s Sonata No. 12 in D Minor, RV 63, “La Follia.”